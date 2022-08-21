За первую половину 2022 года экспорт Башкортостана вырос на 25%

Радий Хабиров призвал башкирских чиновников и предпринимателей обратить взоры на те страны, которые готовы с нами общаться. Власти региона стараются активно продвигать местные товары на иностранные рынки. И результаты весьма неплохие: за первое полугодие экспорт Башкортостана вырос на 25%. И это несмотря на давление запада и закрытие границ. Возможности у предприятий большие – для тех, кто готов расширять границы торговли, подготовили множество мер поддержки.

Выйти на иностранный рынок можно практически не выходя из дома. В системе «Мой экспорт» собрана вся аналитическая информация о востребованности товара за рубежом. Можно узнать, где он более популярен, какая у него средняя стоимость, в каких количествах производится. Есть даже подробная информация о потенциальных партнерах. Наладить контакты можно как самостоятельно, так и с помощью специалистов центра поддержки экспорта.

Во-первых, мы выбираем им рынок с использованием нашей информационной базы, статистики, наиболее релевантный для них, к примеру, по твоему товару наиболее релевантен Казахстан. С использованием партнерских сетей ищем ему в Казахстане покупателя, дальше проводим переговоры. Если нет опыта, проводим обучение в школе экспортера. Когда компания продает за рубеж, это уже привилегированный рынок. Ильдус Халитов, директор Центра поддержки экспорта Республики Башкортостан

А для экспортеров немало привилегий и внутри собственной страны. К примеру, предприятия могут продавать за рубеж с нулевой ставкой НДС, а также получить компенсацию на приобретение международного сертификата соответствия на свой товар. За счет бюджета можно возместить до 90% расходов на транспортировку продукции до иностранного заказчика. Либо получить сумму на логистику авансом.

По итогам первого полугодия 2022 года внешнеторговый оборот Башкортостана вырос на 19 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом объём экспорта увеличился на 25 процентов. Маргарита Болычева, министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан

И это невзирая на санкции. Несмотря на громкие заявления, некоторые европейские страны по-прежнему закупают башкирскую продукцию. При этом предприниматели смогли перестроиться и на другие рынки, например, азиатский или СНГ. В этом смысле показателен октябрьский завод пластмассовых изделий, где на 18% наблюдается рост продаж.

Займы, которые получаем через ФРП, за них надо платить от 1 до 3 %, и о чем мечтает бизнес, это так называемые длинные деньги, минимум от 3 до 5 лет мы погашаем эти займы. Они помогают нам стартовать, дальше мы сами движемся. Раиль Фахретдинов, генеральный директор завода пластмассовых изделий «Альтернатива»

С закрытием границ предприятие получило новый виток развития, участвуя в импортозамещении. Вот, например, ведро для кормления телят. Прежде такие закупали в Польше – 2 тысячи рублей за штуку. На башкирском заводе предложили альтернативу по цене почти в пять раз ниже.

Новый рынок завоевывает и Мелеузовский молочноконсервный комбинат. Почти 20 тыс. банок сухого молока не так давно отгрузили в Китай. На «Инвестчасе» в правительстве завод получил зеленый свет на реализацию приоритетного проекта по производству основы для детского питания. Объем вложений составит почти 1,5 млрд рублей.

Башкортостан поддерживает торговые отношения со 107 странами. 78 процентов товарооборота приходится на государства дальнего зарубежья, 22 процента – на страны СНГ. В топ-10 контрагентов вошли Китай, Казахстан, Латвия, Нидерланды, Беларусь, Индия, Турция, Финляндия, Польша, Узбекистан. Экспорт из республики в эти страны составил более половины от общего объёма внешнеторгового оборота.

Мы хотим со всеми торговать, общаться, но не все с нами хотят. Есть категория недружественных стран, мы с ними не общаемся, хотя и готовы торговать. Надо действительно повернуть наши взоры на другие территории, кто готов с нами общаться. И вы говорили про наши представительства – из 9 наших партнеров с 5 мы ведем очень плотные контакты, т.е. в точку попали. Готовьте наши бизнес-миссии в Турцию и Иран. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан