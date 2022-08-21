За первую половину 2022 года экспорт Башкортостана вырос на 25%

Радий Хабиров призвал башкирских чиновников и предпринимателей обратить взоры на те страны, которые готовы с нами общаться. Власти региона стараются активно продвигать местные товары на иностранные рынки. И результаты весьма неплохие: за первое полугодие экспорт Башкортостана вырос на 25%. И это несмотря на давление запада и закрытие границ. Возможности у предприятий большие – для тех, кто готов расширять границы торговли, подготовили множество мер поддержки.
Выйти на иностранный рынок можно практически не выходя из дома. В системе «Мой экспорт» собрана вся аналитическая информация о востребованности товара за рубежом. Можно узнать, где он более популярен, какая у него средняя стоимость, в каких количествах производится. Есть даже подробная информация о потенциальных партнерах. Наладить контакты можно как самостоятельно, так и с помощью специалистов центра поддержки экспорта.
А для экспортеров немало привилегий и внутри собственной страны. К примеру, предприятия могут продавать за рубеж с нулевой ставкой НДС, а также получить компенсацию на приобретение международного сертификата соответствия на свой товар. За счет бюджета можно возместить до 90% расходов на транспортировку продукции до иностранного заказчика. Либо получить сумму на логистику авансом.
И это невзирая на санкции. Несмотря на громкие заявления, некоторые европейские страны по-прежнему закупают башкирскую продукцию. При этом предприниматели смогли перестроиться и на другие рынки, например, азиатский или СНГ. В этом смысле показателен октябрьский завод пластмассовых изделий, где на 18% наблюдается рост продаж.
С закрытием границ предприятие получило новый виток развития, участвуя в импортозамещении. Вот, например, ведро для кормления телят. Прежде такие закупали в Польше – 2 тысячи рублей за штуку. На башкирском заводе предложили альтернативу по цене почти в пять раз ниже.
Новый рынок завоевывает и Мелеузовский молочноконсервный комбинат. Почти 20 тыс. банок сухого молока не так давно отгрузили в Китай. На «Инвестчасе» в правительстве завод получил зеленый свет на реализацию приоритетного проекта по производству основы для детского питания. Объем вложений составит почти 1,5 млрд рублей.
Башкортостан поддерживает торговые отношения со 107 странами. 78 процентов товарооборота приходится на государства дальнего зарубежья, 22 процента – на страны СНГ. В топ-10 контрагентов вошли Китай, Казахстан, Латвия, Нидерланды, Беларусь, Индия, Турция, Финляндия, Польша, Узбекистан. Экспорт из республики в эти страны составил более половины от общего объёма внешнеторгового оборота.
До конца следующего года Башкортостан намерен открыть в общей сложности 4 новых представительства. Как отметили в Министерстве внешнеэкономических связей, в республике экспортерами являются свыше 900 предприятий. При этом около 5 тысяч имеют соответствующий потенциал. Власти намерены активно вовлекать их в освоение зарубежных пространств.