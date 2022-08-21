В Башкирии за месяц вдвое вырос уровень заболеваемости коронавирусом

За прошедшую неделю уровень заболеваемости коронавирусом в республике вырос на две трети, за месяц – вдвое. Ковид за последние сутки диагностировали у 207 жителей региона. Специалисты прогнозируют увеличение числа зараженных этой осенью, когда школьники вернутся за парты. Регионы страны постепенно возвращают масочный режим. Глава Башкирии призвал идти на ревакцинацию, если нет антител к коронавирусу. Готовы ли к новой волне ковида в республике и как обезопасить себя от заражения?

Обратиться к врачу Лию Галлямову вынудил сильный кашель. Девушка была уверена: простудилась. А вот анализы диагноз показали сразу COVID-19, томография выявила поражение легких. На выздоровление ушла неделя – своевременная вакцинация облегчила симптомы вируса.

Есть слабость, но это нормально. Реабилитация нужна. Покой, свежий воздух, прошу мужа отправить на море, вот надеюсь, отправит. Лия Галлямова, пациентка Республиканской клинической инфекционной больницы

В больницу вирус сейчас отправляет в основном людей в возрасте, с сопутствующими заболеваниями и не вакцинированных. Симптомы, на которые мы обращали внимание в первую очередь, сейчас не так актуальны. Необязательно теперь исчезновение обоняния. Кашель и температура – уже признаки.

Бояться больше нужно последствий. Как у взрослых, так и у детей, перенесших ковид, появляются ментальные нарушения и проблемы с памятью. И это не весь список влияния вируса на организм. Его коварство в непостоянстве и мутациях. Самым тяжелым считается вид «дельта», на смену ему пришел «омикрон».

У любых вариантов изменившегося вируса точки приложения одинаковые. Вакцина закрывает эти точки и помогает создать иммунитет. Айгуль Галиева, заместитель главного врача Республиканской клинической инфекционной больницы

Ситуацию с заболеванием обсудили на оперативном совещании, которое провел Радий Хабиров. Глава Башкирии призвал идти на ревакцинацию, если нет антител к коронавирусу.

Я обследовался, сдал анализы. У меня запредельное количество антител. Поэтому надо проверяться. Нет антител – пожалуйста, идите на ревакцинацию. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В преддверии эпидсезона в медучреждениях региона появились вакцины против гриппа. Первая партия уйдет на иммунизацию сотрудников образовательных учреждений. При этом одна прививка не исключает другую.

Вакцину и от ковида и от гриппа можно сделать одновременно, только делать надо в разные руки. Гульнара Зиннурова, первый заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан

Готовы к возможным ограничениям и в торговых центрах. Правда, санитайзеры там и не убирали, правило «не больше одного покупателя на 10 квадратных метров» также сохранилось.

Понятно, мы несем затраты. Хочется, чтобы обошлось без ограничительных мер. Не доводить до критической ситуации. Лучше профилактические работы, они принесут, надеюсь, больший эффект. Заурад Юмакаев, исполнительный директор ТРЦ «Планета»