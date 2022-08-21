В Башкирии за месяц вдвое вырос уровень заболеваемости коронавирусом

За прошедшую неделю уровень заболеваемости коронавирусом в республике вырос на две трети, за месяц – вдвое. Ковид за последние сутки диагностировали у 207 жителей региона. Специалисты прогнозируют увеличение числа зараженных этой осенью, когда школьники вернутся за парты. Регионы страны постепенно возвращают масочный режим. Глава Башкирии призвал идти на ревакцинацию, если нет антител к коронавирусу. Готовы ли к новой волне ковида в республике и как обезопасить себя от заражения?
Обратиться к врачу Лию Галлямову вынудил сильный кашель. Девушка была уверена: простудилась. А вот анализы диагноз показали сразу COVID-19, томография выявила поражение легких. На выздоровление ушла неделя – своевременная вакцинация облегчила симптомы вируса.
В больницу вирус сейчас отправляет в основном людей в возрасте, с сопутствующими заболеваниями и не вакцинированных. Симптомы, на которые мы обращали внимание в первую очередь, сейчас не так актуальны. Необязательно теперь исчезновение обоняния. Кашель и температура – уже признаки.
Бояться больше нужно последствий. Как у взрослых, так и у детей, перенесших ковид, появляются ментальные нарушения и проблемы с памятью. И это не весь список влияния вируса на организм. Его коварство в непостоянстве и мутациях. Самым тяжелым считается вид «дельта», на смену ему пришел «омикрон».
Ситуацию с заболеванием обсудили на оперативном совещании, которое провел Радий Хабиров. Глава Башкирии призвал идти на ревакцинацию, если нет антител к коронавирусу.
В преддверии эпидсезона в медучреждениях региона появились вакцины против гриппа. Первая партия уйдет на иммунизацию сотрудников образовательных учреждений. При этом одна прививка не исключает другую.
Готовы к возможным ограничениям и в торговых центрах. Правда, санитайзеры там и не убирали, правило «не больше одного покупателя на 10 квадратных метров» также сохранилось.
Щит против ковида – вакцинация. Стеной для надоевшего вируса станет только коллективный иммунитет.