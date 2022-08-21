В Минсельхозе Башкирии дали советы аграриям, как поступить с небывалым урожаем зерна

Аграрии Башкортостана могут побить рекорд 1986 года. Именно тогда в республике собрали небывалый урожай зерновых. На некоторых полях выход озимой пшеницы сегодня превышает 70 центнеров с гектара. Зерна много, но цены на него пока нет, точнее, очень низкая. Что делать в такой ситуации: держать новый урожай в хранилищах или продавать за бесценок? Хорошо, конечно, если есть возможность вместить всю выращенную продукцию. Тем временем в Кигинском районе на неделе аграриям рассказали, как можно повысить эффективность растениеводства за счет введения в севооборот высокомаржинальных культур.
Минимальна лишь скорость, а вот мощности на пределе. Комбайны идут медленно, потому что масса очень густая. В последний раз такой урожай собирали в 86-м. Природа этим летом словно воздаёт аграриям за прошлый год. Механизаторы работают в течение дня практически без остановки.
Более 50 центнеров с гектара на некоторых полях. Для Архангельского района это не просто хороший, а отличный результат, говорят местные земледельцы. Хотя если брать в целом республику, есть ряд хозяйств, для которых и 70 центнеров – не предел. Для всех сейчас главный вопрос, как сохранить собранную продукцию.
В республике более трёх десятков элеваторов готовы принять два миллиона тонн зерна. Примерно столько же места в самих хозяйствах. Есть большая вероятность, что урожая будет больше, учитывая, что уже на этой неделе аграрии Башкортостана перешагнули рубеж в полтора миллиона тонн зерна. Со следующего года в Минсельхозе республики планируют разработать и запустить программу обновления зерносушильного оборудования и хранилищ.
К этому времени, надеются в министерстве, ситуация с реализацией товарного зерна прояснится. По крайней мере, на этой неделе уже были сняты ограничения на экспорт подсолнечника. При этом активно ведется работа по поиску новых рынков сбыта сельхозпродукции.
Примерно к декабрю цена на зерно должна вырасти, говорят в Минсельхозе республики. Поэтому пока будет правильным занять выжидающую позицию. А еще лучше, но это уже на перспективу, – вводить в севооборот технические культуры. На этой неделе в Кигинском районе состоялся республиканский семинар-совещание «Лен-2022». Земледельцев из разных уголков республики познакомили с полной технологией возделывания масличного льна – культуры, которую, по словам ученых, можно выращивать в любой точке Башкортостана.
Как в пищевой, так и в химической промышленности: область применения льна достаточно обширна, как и список потенциальных стран-импортеров. Лен – не просто высокомаржинальная культура, которая дает неплохую финансовую прибыль, но и хороший предшественник зерновых. Поля после льна очищаются от сорняка, и при этом культура не истощает землю, то есть не вытягивает из почвы всё полезные микроэлементы.
Показали участникам республиканского семинара также бинарные посевы, когда на одном поле произрастают сразу две культуры – вика в сочетании с горчицей или рыжиком. К примеру, урожайность последнего в среднем – 21 центнер с гектара, а стоит он от 80 до 100 рублей за килограмм – солидно на фоне той же пшеницы. Вот и ответ на вопрос, как повысить эффективность растениеводства, когда цены на зерно из-за высоких урожаев очень низкие.