В Минсельхозе Башкирии дали советы аграриям, как поступить с небывалым урожаем зерна

Аграрии Башкортостана могут побить рекорд 1986 года. Именно тогда в республике собрали небывалый урожай зерновых. На некоторых полях выход озимой пшеницы сегодня превышает 70 центнеров с гектара. Зерна много, но цены на него пока нет, точнее, очень низкая. Что делать в такой ситуации: держать новый урожай в хранилищах или продавать за бесценок? Хорошо, конечно, если есть возможность вместить всю выращенную продукцию. Тем временем в Кигинском районе на неделе аграриям рассказали, как можно повысить эффективность растениеводства за счет введения в севооборот высокомаржинальных культур.

Минимальна лишь скорость, а вот мощности на пределе. Комбайны идут медленно, потому что масса очень густая. В последний раз такой урожай собирали в 86-м. Природа этим летом словно воздаёт аграриям за прошлый год. Механизаторы работают в течение дня практически без остановки.

Иногда бывают там нюансы, поломки, но быстро исправляем и сразу обратно на работу. В этом году урожай, масса большая, убирать намного сложнее, но есть в этом смысл. Денис Салимгареев, студент БГАУ

Более 50 центнеров с гектара на некоторых полях. Для Архангельского района это не просто хороший, а отличный результат, говорят местные земледельцы. Хотя если брать в целом республику, есть ряд хозяйств, для которых и 70 центнеров – не предел. Для всех сейчас главный вопрос, как сохранить собранную продукцию.

У нас же свой Чишминский элеватор, напрямую сразу отправляем на элеватор, оставляем здесь потребность семян, ну и фураж, остальное всё на элеватор. Урал Якшибаев, управляющий МТС «Центральная»

В республике более трёх десятков элеваторов готовы принять два миллиона тонн зерна. Примерно столько же места в самих хозяйствах. Есть большая вероятность, что урожая будет больше, учитывая, что уже на этой неделе аграрии Башкортостана перешагнули рубеж в полтора миллиона тонн зерна. Со следующего года в Минсельхозе республики планируют разработать и запустить программу обновления зерносушильного оборудования и хранилищ.

Наши рекомендации аграриям – выдать людям зерно по паям, часть реализовать населению и заложить семена. И как раз к этому времени уже продажа товарного зерна. Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра правительства, министр сельского хозяйства Республики Башкортостан

К этому времени, надеются в министерстве, ситуация с реализацией товарного зерна прояснится. По крайней мере, на этой неделе уже были сняты ограничения на экспорт подсолнечника. При этом активно ведется работа по поиску новых рынков сбыта сельхозпродукции.

На сегодняшний день мы осваиваем рынки Азии, то есть ведем переговоры с Турцией, с Ираном, с Азербайджаном. Хотя мы с ними уже частично работали в предыдущие годы. Павел Воронов, заместитель управляющего группы компаний по реализации сельхозпродукции

Примерно к декабрю цена на зерно должна вырасти, говорят в Минсельхозе республики. Поэтому пока будет правильным занять выжидающую позицию. А еще лучше, но это уже на перспективу, – вводить в севооборот технические культуры. На этой неделе в Кигинском районе состоялся республиканский семинар-совещание «Лен-2022». Земледельцев из разных уголков республики познакомили с полной технологией возделывания масличного льна – культуры, которую, по словам ученых, можно выращивать в любой точке Башкортостана.

Практически по всем зонам урожай льна можно собирать от тонны до трех тонн, а так потенциал у нас четыре тонны с гектара. Если по деньгам судить, одна тонна – 30000 рублей, если вы собираете две тонны – 60 тысяч рублей. Радик Гайфуллин, доктор сельскохозяйственных наук

Как в пищевой, так и в химической промышленности: область применения льна достаточно обширна, как и список потенциальных стран-импортеров. Лен – не просто высокомаржинальная культура, которая дает неплохую финансовую прибыль, но и хороший предшественник зерновых. Поля после льна очищаются от сорняка, и при этом культура не истощает землю, то есть не вытягивает из почвы всё полезные микроэлементы.