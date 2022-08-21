Гумпомощь и восстановление городов: как Башкирия помогает Донбассу

Башкортостан первым среди российских регионов протянул руку помощи жителям Луганской Народной Республики. По поручению Радия Хабирова специалисты из нашего региона помогают восстанавливать Краснолучский район ЛНР. Уже отремонтирован и запущен в эксплуатацию водопровод протяженностью почти два километра. Асфальтобетонный завод, привезенный в Красный Луч из Уфы, обеспечивает сырьем дорожных рабочих, которые восстанавливают городские улицы. Почему именно эту территорию взяли под своё крыло и как местные жители оценивают нашу поддержку?

С 8 утра к башкирским врачам в Краснолучской поликлинике выстраивается очередь. Местные жители стараются пройти всех специалистов, пока есть такая возможность.

Люди только об этом и говорят. Все стремятся попасть именно к башкирским врачам. Так что неплохо, что приехали, очень хорошо. Наталья Данилец, жительница г. Красный Луч

Каждый башкирский медик принимает в среднем по 50 пациентов в смену. Рекорд поставил окулист, осмотревший более 70 человек в день. Здесь же можно сдать и анализы.

Мы привезли полностью с собой своё оборудование. У нас гемоанализатор для общего анализа крови, для общего анализа мочи, а также портативные аппараты для измерения глюкозы и холестерина в экстренном режиме. Айгуль Разакова, медицинский техник РКБ им. Г. Куватова

За оказанную помощь глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал указ о награждении башкирских врачей почетным знаком «От благодарного народа ЛНР». Теплые слова в адрес медиков звучали и от жителей освобожденных территорий. Больницы в городе Рубежное уже не существует, как и большинства социальных объектов. Станислав Вольский спустя 8 лет смог вернуться в свой родной город. Дочка проходит медосмотр, чтобы продолжить учёбу в Красном Луче.

Здесь лучше, больше специалистов. Бесплатно всё, по сравнению с нами, у нас там всё платно было. Станислав Вольский, житель г. Рубежное

Вот так сейчас выглядит Рубежное. До 2014 года его население составляло 65 тысяч человек. Сейчас жителей в 4 раза меньше. В основном пенсионеры. Многие уехали на подконтрольную ЛНР территорию и в Россию, сотни людей погибли в результате обстрелов нацбатальонов, которые, отступая, в отместку бомбили жилые дома.

Один из жителей города Рубежное решил поздравить свою девушку с днем рождения необычным способом, написав поздравление на асфальте. Часть надписи, конечно, стёрлась. Но, скорее всего, его вторая половинка читала ее ещё целой, стоя на одном из этих балконов. По многоэтажке прямой наводкой били украинские танки.

Рубежное освобождали даже дольше, чем Мариуполь – с апреля до конца мая. И всё это время жители пряталась в подвалах. Националисты не выпускали людей из города, прикрываясь ими, как живым щитом.

Были голодные, без воды и еды. Было холодно. Иногда днём выходили, под окном рвались снаряды. В школе было убежище. Рвались снаряды. Мы плакали, падали, вставали и опять падали. Екатерина Василенко, жительница г. Рубежное

В городе до сих пор нет электричества, газа и водоснабжения. Восстановительные работы ведут российские специалисты. По примеру Башкортостана руку помощи Луганской Народной Республике протянули и другие регионы.

Первая зашла сюда Башкирия. Они точно определили: мы поможем восстанавливать территорию Красного Луча и этого района. А уже потом, по этой же схеме, пошли другие территории, пошли другие субъекты Российской Федерации. Владислав Дейнего, министр иностранных дел Луганской Народной Республики

Ещё до начала специальной военной операции Башкортостан наладил дружеские отношения и с Донецкой Народной Республикой. Глава региона Радий Хабиров неоднократно посещал Донбасс. И первым среди субъектов России подписал коммюнике о сотрудничестве с ДНР.

В первую очередь я хотел поблагодарить как Радия Фаритовича, так и всех жителей Башкортостана за ту неоценимую помощь и поддержку, которая оказывается по всем направлениям в адрес Донбасса. И здесь можно подчеркнуть, что Донбасс в долгу не останется. И то, что сейчас Башкирия делает для нас, будет сложно переоценить. Это идёт и по экономическому направлению, и, конечно, это связано и со специальной военной операцией. Потому что ребята из Башкортостана тоже защищают нашу общую Родину. Денис Пушилин, глава Донецкой Народной Республики

Помимо строительства дорог и восстановления водопровода в Красном Луче, по поручению Главы Башкортостана Радия Хабирова республика помогает с капитальным ремонтом школы имени Минигали Шаймуратова в городе Петровское. Работы идут по графику, 1 сентября более 400 учеников сядут за парты. Чтобы успеть в срок, Башкирия направила уже больше 20 гумконвоев со стройматериалами.

Много людей работает, работы ведутся очень быстро, очень качественно. Наши местные жители с удивлением смотрят, как работают строители. Мы горячо признательны главе республики Радию Фаритовичу лично и всему народу Башкортостана за такое тёплое к нам отношение. Гульназ Серова, директор школы №22 им. М. Шаймуратова