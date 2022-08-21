Гумпомощь и восстановление городов: как Башкирия помогает Донбассу

Башкортостан первым среди российских регионов протянул руку помощи жителям Луганской Народной Республики. По поручению Радия Хабирова специалисты из нашего региона помогают восстанавливать Краснолучский район ЛНР. Уже отремонтирован и запущен в эксплуатацию водопровод протяженностью почти два километра. Асфальтобетонный завод, привезенный в Красный Луч из Уфы, обеспечивает сырьем дорожных рабочих, которые восстанавливают городские улицы. Почему именно эту территорию взяли под своё крыло и как местные жители оценивают нашу поддержку?
С 8 утра к башкирским врачам в Краснолучской поликлинике выстраивается очередь. Местные жители стараются пройти всех специалистов, пока есть такая возможность.
Каждый башкирский медик принимает в среднем по 50 пациентов в смену. Рекорд поставил окулист, осмотревший более 70 человек в день. Здесь же можно сдать и анализы.
За оказанную помощь глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал указ о награждении башкирских врачей почетным знаком «От благодарного народа ЛНР». Теплые слова в адрес медиков звучали и от жителей освобожденных территорий. Больницы в городе Рубежное уже не существует, как и большинства социальных объектов. Станислав Вольский спустя 8 лет смог вернуться в свой родной город. Дочка проходит медосмотр, чтобы продолжить учёбу в Красном Луче.
Вот так сейчас выглядит Рубежное. До 2014 года его население составляло 65 тысяч человек. Сейчас жителей в 4 раза меньше. В основном пенсионеры. Многие уехали на подконтрольную ЛНР территорию и в Россию, сотни людей погибли в результате обстрелов нацбатальонов, которые, отступая, в отместку бомбили жилые дома.
Один из жителей города Рубежное решил поздравить свою девушку с днем рождения необычным способом, написав поздравление на асфальте. Часть надписи, конечно, стёрлась. Но, скорее всего, его вторая половинка читала ее ещё целой, стоя на одном из этих балконов. По многоэтажке прямой наводкой били украинские танки.
Рубежное освобождали даже дольше, чем Мариуполь – с апреля до конца мая. И всё это время жители пряталась в подвалах. Националисты не выпускали людей из города, прикрываясь ими, как живым щитом.
В городе до сих пор нет электричества, газа и водоснабжения. Восстановительные работы ведут российские специалисты. По примеру Башкортостана руку помощи Луганской Народной Республике протянули и другие регионы.
Ещё до начала специальной военной операции Башкортостан наладил дружеские отношения и с Донецкой Народной Республикой. Глава региона Радий Хабиров неоднократно посещал Донбасс. И первым среди субъектов России подписал коммюнике о сотрудничестве с ДНР.
Помимо строительства дорог и восстановления водопровода в Красном Луче, по поручению Главы Башкортостана Радия Хабирова республика помогает с капитальным ремонтом школы имени Минигали Шаймуратова в городе Петровское. Работы идут по графику, 1 сентября более 400 учеников сядут за парты. Чтобы успеть в срок, Башкирия направила уже больше 20 гумконвоев со стройматериалами.
Дальнобойщики при этом привозят и свои подарки местным детям. Купили велосипеды школьникам, чьи отцы погибли на фронте. Дети стали как родные, говорят водители. А мы своих не бросаем.