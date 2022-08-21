60 жительниц Башкирии могут претендовать на возрожденное звание «Мать-героиня»

В России возрождают звание «Мать-героиня». Оно будет сопоставимо с «Героем России». В советское время такую награду получили 45 женщин из БАССР. Сейчас же в Башкортостане претендентками могут стать 60 многодетных мам. Согласно указу Владимира Путина, получившим это звание будет полагаться единовременная выплата в размере 1 млн рублей. Материальную поддержку добавили и к уже существующим наградам. Кто может рассчитывать на высокое звание «Мать-героиня» и что стоит за этими словами?

Тут немудрено уже на половине сбиться со счёта. Но это скорее от волнения, говорит Гульшат, имена помнит всех. А вот куда сложнее с датами рождения. Самой младшей всего 10 месяцев. И своим появлением на свет Амина сравняла счёт. В семье теперь 5 мальчиков и 5 девочек.

Я горжусь тем, что у меня 10 детей. Говорят, сложно с ними, но нет, не сложно, они сами помощники, всему учатся, умеют за младшими смотреть. И знают, что в будущем они друг другу всегда помогут. Гульшат Валиева, многодетная мама

Желание помогать воспитывает в детях с маленького возраста. Начинает с животных. Дома живут два попугая, собака и котята. Они, говорит многодетная мама, лучший способ научить малышей любить и заботиться о других.

Глава семейства трудится в строительной сфере, за работой проводит и свободное время. Пока Валиевы живут в маленьком домике, который давно стал им тесен. Третий год пытаются завершить строительство нового семейного гнёздышка. Мальчишки уже помогают отцу. Девчонки без дела тоже не сидят. Зарина уже решила, как будет зарабатывать деньги: девушка занимается маникюром, в будущем планирует получить сертификат и развивать свой бизнес.

Родить и, главное, воспитать столько детей – не самый легкий путь, хотя Гульшат и говорит, что для неё трудностей нет. Чтобы поддержать таких мам, в России решили возродить звание «Мать-героиня», оно будет сопоставимо с высшими наградами «Героем России» и «Героем труда». Критериев несколько: претендентка должна быть гражданкой Российской Федерации, как и её дети, а их должно быть 10 и более, и самому младшему не меньше года.

К этой награде прилагается единовременная выплата 1 млн рублей. Условия и порядок выплаты определены правительством РФ, со дня на день ждем этот документ. Мы приложим все усилия, чтобы ко Дню республики мать-героиня получила эту награду из рук главы региона в торжественной обстановке. Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан