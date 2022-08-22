В БГМУ прошла встреча волонтеров-медиков

От волонтерства больших спортивных событий мы перешли к волонтерству профессиональному, к волонтерству медицинскому. Это для наших студентов важный социальный лифт. Это навыки коммуникации, навыки организаторской работы. Самое главное, что необходимо каждому врачу – любовь к пациенту.

Валентин Павлов, ректор БГМУ