В БГМУ прошла встреча волонтеров-медиков

В Башкирском медицинском университете прошла встреча действующих и будущих волонтеров-медиков. На форуме познакомили специалистов, рассказали им о направлениях работы и распределили по группам.

Сейчас волонтеры-медики работают во всех больницах республики. Волонтерство – одна из эффективных форм работы со студенческой молодежью. Это отметил ректор БГМУ Валентин Павлов после подписания нового соглашения. Согласно документу, студенты вуза будут сотрудничать с федеральным отделением движения «Волонтеры-медики».

От волонтерства больших спортивных событий мы перешли к волонтерству профессиональному, к волонтерству медицинскому. Это для наших студентов важный социальный лифт.  Это навыки коммуникации, навыки организаторской работы. Самое главное, что необходимо каждому врачу – любовь к пациенту.

Валентин Павлов, ректор БГМУ
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