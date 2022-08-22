В БГМУ прошла встреча волонтеров-медиков

В Башкирском медицинском университете прошла встреча действующих и будущих волонтеров-медиков. На форуме познакомили специалистов, рассказали им о направлениях работы и распределили по группам.
Сейчас волонтеры-медики работают во всех больницах республики. Волонтерство – одна из эффективных форм работы со студенческой молодежью. Это отметил ректор БГМУ Валентин Павлов после подписания нового соглашения. Согласно документу, студенты вуза будут сотрудничать с федеральным отделением движения «Волонтеры-медики».