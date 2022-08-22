В Башкирии эвакуировали посетителей и сотрудников судов

Стало известно, что на электронную почту Верховного и Арбитражного судов РБ, Орджоникидзевского, Ленинского и Кировского районных судов Уфы и Кушнаренковского районного суда поступило сообщение о минировании.

На указанные адреса прибыли экстренные службы. Из судов были эвакуированы посетители и сотрудники. Здания осматривают кинологи с собаками. Информация о минировании не подтвердилась.