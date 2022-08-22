Подготовка к учебе на «Зеленой субботе». В Уфе прошла акция по обмену школьными принадлежностями. Принести можно было не нужные ранцы, пеналы, учебники и не только.

Мероприятие прошло сразу на трех площадках: в кинотеатре «Родина», Нацмузее Башкортостана и одном из торговых центров. По словам организаторов, «Зеленая Суббота» позволяет прививать людям навыки экологичного потребления и помогает родителям школьников немного сэкономить. Не у всех есть возможность купить всё новое, говорят экоактивисты.