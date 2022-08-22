В Башкирии в аварии разбились два человека

Около восьми часов вечера в деревне Урман водитель за рулём «Лады Гранта» допустил наезд на электроопору. Автомобиль опрокинулся и перевернулся. В аварии погибли два человека. Полученные ими травмы оказались несовместимы с жизнью. Причину аварии предстоит установить.

Подобный случай произошёл на 104 км автодороги Магнитогорск-Ира. 36-летний мужчина на «Шевроле Кобальт» допустил съезд в кювет. Машина опрокинулась. Сам водитель и его 28-летняя пассажирка скончались сразу. Известно, что оба были не пристёгнуты. Также водитель с начала текущего года 11 раз привлекался к ответственности за превышение скорости.