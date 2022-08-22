Преподаватель из Стерлитамака представит Башкирию в финале конкурса «Учитель года России»

Республику Башкортостан на конкурсе «Учитель года России» представит Юлия Смехова, учитель русского языка и литературы гимназии №1 города Стерлитамака.

Фото №1 - Преподаватель из Стерлитамака представит Башкирию в финале конкурса «Учитель года России»

Педагогический стаж учительницы — 20 лет. Юлия Смехова отмечает, что любит школу и то, как она меняется с течением времени. Темп современной школы намного стремительнее, чем раньше. С нынешними школьниками интереснее общаться, обсуждать глобальные вопросы.

Я люблю школу, люблю приходить первой, люблю перемены, нестандартные детские вопросы. Ценю и уважаю своих коллег, люблю талантливых людей и остроумные беседы. Участие в этом конкурсе — это подарок судьбы, возможность познать себя, стремление вырваться за рамки привычного.

Юлия Смехова

Первый и второй туры конкурса пройдут в Тюмени с 20 сентября по 1 октября. Третий тур – в Москве, он завершится 5 октября 2022 торжественной церемонией награждения победителей профессиональных конкурсов в Государственном Кремлевском дворце.

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