Преподаватель из Стерлитамака представит Башкирию в финале конкурса «Учитель года России»

Республику Башкортостан на конкурсе «Учитель года России» представит Юлия Смехова, учитель русского языка и литературы гимназии №1 города Стерлитамака.
Педагогический стаж учительницы — 20 лет. Юлия Смехова отмечает, что любит школу и то, как она меняется с течением времени. Темп современной школы намного стремительнее, чем раньше. С нынешними школьниками интереснее общаться, обсуждать глобальные вопросы.
Первый и второй туры конкурса пройдут в Тюмени с 20 сентября по 1 октября. Третий тур – в Москве, он завершится 5 октября 2022 торжественной церемонией награждения победителей профессиональных конкурсов в Государственном Кремлевском дворце.