Преподаватель из Стерлитамака представит Башкирию в финале конкурса «Учитель года России»

Педагогический стаж учительницы — 20 лет. Юлия Смехова отмечает, что любит школу и то, как она меняется с течением времени. Темп современной школы намного стремительнее, чем раньше. С нынешними школьниками интереснее общаться, обсуждать глобальные вопросы.