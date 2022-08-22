В Башкирии проверят работу полицейский в связи с убийством Дины Махияновой

Напомним, 31-летняя сотрудница администрации Белорецкого района Дина Махиянова была убита 14 августа. Главный подозреваемый – бывший муж Дины, который подкараулил экс-супругу у дома и напал с ножом. Мужчина нанёс бывшей возлюбленной 14 ножевых ранений. Несчастная скончалась на руках подруг.

Выяснилось, что ранее Дина Махиянова неоднократно обращалась в полицию с заявлением о домашнем насилии. Заявления от женщины поступали в период с декабря 2020 по август 2022. Бывший муж избивал её, угрожал убийством. Дина не раз сообщала в полицию, что её могут зарезать. У погибшей остались два сына.