В Башкирии проверят работу полицейский в связи с убийством Дины Махияновой

Следственный комитет Белорецкого района заинтересовался работой полицейских в связи с убийством сотрудницы администрации района Дины Махияновой. Было возбуждено уголовное дело по статье «халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

Фото №1 - В Башкирии проверят работу полицейский в связи с убийством Дины Махияновой

Напомним, 31-летняя сотрудница администрации Белорецкого района Дина Махиянова была убита 14 августа. Главный подозреваемый – бывший муж Дины, который подкараулил экс-супругу у дома и напал с ножом. Мужчина нанёс бывшей возлюбленной 14 ножевых ранений. Несчастная скончалась на руках подруг.

Выяснилось, что ранее Дина Махиянова неоднократно обращалась в полицию с заявлением о домашнем насилии. Заявления от женщины поступали в период с декабря 2020 по август 2022. Бывший муж избивал её, угрожал убийством. Дина не раз сообщала в полицию, что её могут зарезать. У погибшей остались два сына.

В настоящее время устанавливается полнота проведенных проверочных мероприятий и принятых профилактических мер в отношении обвиняемого, а также законность и обоснованность процессуальных решений по заявлениям потерпевшей, принятых должностными лицами местного отдела полиции. По результатам будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за своевременное принятие необходимых мер реагирования.

пресс-служба СК РФ по РБ 

Фото: СК РФ по РБ. 

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