В Башкирии во встречной аварии погиб пассажир мотоцикла

В городе Дюртюли произошла смертельная авария с участием мотоциклиста. Подробности случившегося сообщает пресс-служба ГИБДД.

На улице 70-летия Октября 24-летний водитель на «Лада Гранта» столкнулся с 22-летним мотоциклистом. Из-за удара 21-летний пассажир двухколёсного транспорта получил травмы, которые оказались несовместимы с жизнью.