В Башкирии школы будут работать в режиме повышенной готовности

В Башкирии из-за коронавируса постепенно ухудшается эпидемиологическая обстановка. Министр образования и науки республики Айбулат Хажин рассказал, как школы региона готовятся к новому учебному году.
1 сентября школы Башкирии будут работать в режиме повышенной готовности. Часть ограничительных мер будет соблюдаться, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.
Перед открытием школ будут составлены списки антиковидных инспекторов, пройдут генеральные уборки с использованием дезинфицирующих средств, кроме того, проверят исправность рециркуляторов и обеспечат вакцинацию персонала образовательных учреждений.
Внимание также уделят и другим видам обеспечения безопасности школ: оснащению системами пожарной безопасности, видеонаблюдения, металлоискателями. Практически все общеобразовательные школы имеют физическую охрану. 71% зданий охраняется частными охранными организациями, почти 29% - либо штатными сотрудниками, либо сотрудниками аутсорсинговых организаций. Запланирована работа по пропаганде безопасности дорожного движения.