В Буздякской больнице появился новый томограф

Кабинет компьютерной томографии для сельской больницы. В Буздяке запустили современный высокотехнологичный аппарат. Оборудование поступило в медучреждение по федеральной программе модернизации первичного звена.

При помощи томографа можно выявлять онкозаболевания, сердечно-сосудистые нарушения на ранних стадиях. Посещать клинику для обследования смогут и пациенты из соседних районов.

Кроме того, по территории района проходят трасса М5 и дорога с выходом на М7. Поэтому врачи больницы в Буздяке при ДТП берут на себя ответственность за медпомощь пострадавшим.