В Башкирии мужчину, который до смерти избил жену, отправили в колонию

В Стерлитамаке перед судом предстал 35-летний отец троих детей. Мужчину обвинили в зверском убийстве супруги.

Фото №1 - В Башкирии мужчину, который до смерти избил жену, отправили в колонию

По версии следствия, 18 февраля женщина вернулась с празднования дня рождения знакомых в состоянии алкогольного опьянения. Это не понравилось её сожителю. Между супругами вспыхнула ссора прямо на улице. В порыве агрессии мужчина ударил несчастную более шести раз по голове и другим частям тела руками и ногами. После он оттащил женщину к дому, где оставил на холоде в бессознательном состоянии.

Пострадавшую случайно обнаружил прохожий, который вызвал полицию и врачей. Женщину доставили в больницу, где она скончалась. В суде мужчина сообщил, что убивать супругу у него не было намерения.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учел частичное признание вины, имеющиеся заболевания, наличие на иждивении троих малолетних детей, а также пожилых родителей, частичное добровольное возмещение ущерба в размере 25 тысяч рублей. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

пресс-служба Стерлитамакского городского суда 

Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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