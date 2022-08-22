В Башкирии мужчину, который до смерти избил жену, отправили в колонию

В Стерлитамаке перед судом предстал 35-летний отец троих детей. Мужчину обвинили в зверском убийстве супруги.
По версии следствия, 18 февраля женщина вернулась с празднования дня рождения знакомых в состоянии алкогольного опьянения. Это не понравилось её сожителю. Между супругами вспыхнула ссора прямо на улице. В порыве агрессии мужчина ударил несчастную более шести раз по голове и другим частям тела руками и ногами. После он оттащил женщину к дому, где оставил на холоде в бессознательном состоянии.
Пострадавшую случайно обнаружил прохожий, который вызвал полицию и врачей. Женщину доставили в больницу, где она скончалась. В суде мужчина сообщил, что убивать супругу у него не было намерения.
Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.