В Башкирии собрали более 2 млн тонн зерна

В республике собрано больше 2 миллионов тонн зерна. Параллельно в 41 районе приступили к севу озимых культур. В уфимском хозяйстве «Рассвет» выращивают зерновые и технические культуры, также занимаются овощеводством. Уборка яровой пшеницы на угодьях предприятия уже на финишной прямой, урожай хороший. Но устоявшаяся сухая погода на пользу не всем растениям.

Кондиционер, просторная кабина – когда-то о таких условиях можно было только мечтать. Но работа за рулем махины все равно нелегкая. Жаркой пора для комбайнеров считается не только из-за столбиков термометров. Разгар уборочной кампании, и выходных она не предполагает.

Урожай хороший, главное, чтоб дождя не было и поломок. Владимир Зацепин, комбайнер

Без сбоев не обойтись – работники предприятия по возможности чинят технику на месте и продолжают работу. Урожайность яровой пшеницы, уборка которой сейчас идет, – 50 центнеров с гектара. Показатель озимой чуть выше. Не жадная на дождь погода пошла в этом году навстречу аграриям. В хозяйстве выращивают также технические культуры: горчицу, рапс, подсолнечник.

У нас поле было после подсолнуха, обычно мы давали отдохнуть. В этом году посеяли, дожди идут. Без удобрений и то 37 центнеров – тоже погода. Николай Шляпкин, глава фермерского хозяйства «Рассвет»

С 460 гектаров площадей пшеницы планируют собрать 1800 тонн зерна, цифры в полтора раз выше прошлогодних. Намолот уйдет на продажу, но ценник пока низкий – порядка 10 рублей за килограмм.

В хозяйстве занимаются овощеводством. Картофель выращивают на 150 гектарах. Дождь бы вот тут не помешал. Чтобы напитать влагой, есть три установки поливальной машины – за сутки поливают 15 гектаров.