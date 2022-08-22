В Башкортостане отметили День государственного флага России

Праздник в красках триколора. В Башкортостане отметили День государственного флага России. В Уфе развернули огромное полотно, а водители устроили автопробег. С флагами другие активисты проехали и по улицам Чишминского района.

В автопробеге школьник участвует за веру, чистоту и миролюбие. Мальчик приехал вместе с папой. Флаг – как символ праздника. Маршрут автоколонны начинался с Дёмского района Уфы. Яркая процессия проехала до уфимского аэропорта. Украшали свои автомобили водители не только снаружи, но и изнутри.

В красках триколора был и Чишминский район. Не только автоколонна. Стройным рядом участники акции пришли поздравить воспитанников учебно-методического центра.

Автопробег состоит из более 60 машин с добровольцами, которые захотели поддержать главный символ РФ – наш флаг. Это одновременно и патриотическая акция, и объединяющая. Такие акции должны сплачивать наших граждан, через это как раз и проявляется патриотизм и гражданственность. Айбулат Хажин, министр образования и науки Республики Башкортостан

В Туймазах тоже развернули флаги. Для жителей города устроили праздник.

На Монументе Дружбы организовали викторину. Главные вопросы: что означают цвета флага?

При формировании любого государства обязательно появляются символы – герб и флаг. Флаг РФ – это наша гордость. Марат Адигамов, председатель региональной общественной организации «Ветераны десантных войск и спецназа Республики Башкортостан»