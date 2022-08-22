Праздник в красках триколора. В Башкортостане отметили День государственного флага России. В Уфе развернули огромное полотно, а водители устроили автопробег. С флагами другие активисты проехали и по улицам Чишминского района.
В автопробеге школьник участвует за веру, чистоту и миролюбие. Мальчик приехал вместе с папой. Флаг – как символ праздника. Маршрут автоколонны начинался с Дёмского района Уфы. Яркая процессия проехала до уфимского аэропорта. Украшали свои автомобили водители не только снаружи, но и изнутри.
В красках триколора был и Чишминский район. Не только автоколонна. Стройным рядом участники акции пришли поздравить воспитанников учебно-методического центра.
В Туймазах тоже развернули флаги. Для жителей города устроили праздник.
На Монументе Дружбы организовали викторину. Главные вопросы: что означают цвета флага?
В честь праздника на лестнице, ведущей к Монументу Дружбы, развернули огромное полотно. Флаг в руках сотен рук людей – и это только в рамках одной акции.