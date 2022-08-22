На базе центрального шашечного клуба «Башкортостан» открылась республиканская спортшкола

Возглавила школу Гульназ Ахмадеева – педагог, открывшая в свое время целую плеяду талантливых шашистов в Ишимбае. Среди них была и многократная чемпионка мира Тамара Тансыккужина. Школа начнет активную работу в новом учебном году. Шашки включены в региональный образовательный проект «Взлетай».

Сейчас мы будем тренеров по всей республике принимать. На данный момент мы можем принять 17 человек. Они уже дадут нам больший охват, для того чтобы у нас было больше материала.

Башкирские спортсмены успешно выступили на чемпионате и первенстве Приволжского федерального округа. Соревнования проходили в Казани. Молодые башкирские игроки сумели не только доказать превосходство в своей возрастной категории, но и отлично выступить среди взрослых соперников. Так, Тамерлан Ахмеров выиграл и чемпионат, и первенство округа. Камила Валиева заняла третье место среди взрослых, и первое – среди молодежи. Также в призеры попал Арслан Ахмедьянов. 9-летний Ильдар Гилязов вошел в тройку лучших в турнире для участников в возрасте до 17 лет.