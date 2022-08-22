На базе центрального шашечного клуба «Башкортостан» открылась республиканская спортшкола

В Уфе на базе центрального шашечного клуба «Башкортостан» открылась республиканская спортивная школа. Главная цель – развитие шашечного спорта среди детей и воспитание новых чемпионов мира.

Возглавила школу Гульназ Ахмадеева – педагог, открывшая в свое время целую плеяду талантливых шашистов в Ишимбае. Среди них была и многократная чемпионка мира Тамара Тансыккужина. Школа начнет активную работу в новом учебном году. Шашки включены в региональный образовательный проект «Взлетай». 

Сейчас мы будем тренеров по всей республике принимать. На данный момент мы можем принять 17 человек. Они уже дадут нам больший охват, для того чтобы у нас было больше материала.

Айнур Шайбаков, исполнительный директор Федерации шашек Республики Башкортостан
Фото №1 - На базе центрального шашечного клуба «Башкортостан» открылась республиканская спортшкола

Башкирские спортсмены успешно выступили на чемпионате и первенстве Приволжского федерального округа. Соревнования проходили в Казани. Молодые башкирские игроки сумели не только доказать превосходство в своей возрастной категории, но и отлично выступить среди взрослых соперников. Так, Тамерлан Ахмеров выиграл и чемпионат, и первенство округа. Камила Валиева заняла третье место среди взрослых, и первое – среди молодежи. Также в призеры попал Арслан Ахмедьянов. 9-летний Ильдар Гилязов вошел в тройку лучших в турнире для участников в возрасте до 17 лет.

Результат был ожидаем. Такой турнир проводится каждый год, он, скорее, как трамплин для более серьезных турниров. Там можно подготовиться, потренироваться.

Тамерлан Ахмеров, победитель чемпионата Приволжского федерального округа по шашкам

В чемпионате был достаточно мощный состав. Один мастер спорта и около пять КМС.  Я готовлюсь.

Камила Валиева, призер чемпионата Приволжского федерального округа по шашкам
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