В Уфе выписали подростков, которые отравились таблетками на вечеринке

В Уфе из больницы выписали пятерых подростков, которые отравились таблетками на вечеринке у одной из девочек.

Фото №1 - В Уфе выписали подростков, которые отравились таблетками на вечеринке

Напомним, инцидент произошёл 12 августа в Октябрьском районе. В квартире в доме №31 по улице Гагарина в бессознательном состоянии нашли пятерых детей 14-15 лет. Их госпитализировали в состоянии тяжёлой и средней степени тяжести. Врачи диагностировали у ребят отравление неизвестным веществом с присутствием спирта в организме.

Сегодня, 23 августа, на оперативном совещании в администрации Уфы начальник Управления гражданской защиты Рафаэль Ахметов сообщил, что все пятеро выписаны в удовлетворительном состоянии.  

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