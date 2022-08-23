В Уфе выписали подростков, которые отравились таблетками на вечеринке

В Уфе из больницы выписали пятерых подростков, которые отравились таблетками на вечеринке у одной из девочек.

Напомним, инцидент произошёл 12 августа в Октябрьском районе. В квартире в доме №31 по улице Гагарина в бессознательном состоянии нашли пятерых детей 14-15 лет. Их госпитализировали в состоянии тяжёлой и средней степени тяжести. Врачи диагностировали у ребят отравление неизвестным веществом с присутствием спирта в организме.