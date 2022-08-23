В Башкирии количество пострадавших от клещей превысило среднемноголетние значения

В Роспотребнадзоре напоминают, что самой эффективной защитой от клещевого вирусного энцефалита остается вакцинация. Прививочная кампания по иммунизации населения против клещевого энцефалита продолжается, с начала года привито более 30 тысяч человек, что составляет 86% от плана.