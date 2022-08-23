В Башкирии количество пострадавших от клещей превысило среднемноголетние значения

Управление Роспотребнадзора по Башкирии сообщило статистику по пострадавшим от укусов клещей в республике.
За 7 месяцев текущего года с жалобами на укусы клещей в медицинские организации республики обратились 9428 человек. Количество пострадавших превысило среднемноголетние значения на 9,8%.
На территории республики проводится акарицидная обработка. На сегодняшний день против клещей обработано 4184,6 га, в том числе 1809,1 га в местах отдыха и оздоровления детей.
В Роспотребнадзоре напоминают, что самой эффективной защитой от клещевого вирусного энцефалита остается вакцинация. Прививочная кампания по иммунизации населения против клещевого энцефалита продолжается, с начала года привито более 30 тысяч человек, что составляет 86% от плана.