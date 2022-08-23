Хирурги Уфе удалили у пациентки опухоль в виде гантели

Одна половина опухоли находилась в окологлоточном пространстве справа, а другая – уже в подчелюстной области. По опыту хирургов, это достаточно серьезная локализация, во время операции мы отошли от сосудов сонной артерии и убрали полностью. Удаленная опухоль по большинству признаков доброкачественная. Благоприятный прогноз после вмешательства.

Азат Сулейманов, завотделением челюстно-лицевой хирургии ГКБ №21.