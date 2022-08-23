Хирурги Уфе удалили у пациентки опухоль в виде гантели

Хирурги уфимской больницы №21 провели сложную операцию. Врачи удалили у пожилой пациентки опухоль в виде гантели.

Фото №1 - Хирурги Уфе удалили у пациентки опухоль в виде гантели

Женщина пришла к медикам с жалобами на затруднения при принятии пищи. Оказалось, четыре года назад у пациентки образовалась опухоль. Новообразование размером 8 на 3,5 см имело вид гантели.

Одна половина опухоли находилась в окологлоточном пространстве справа, а другая – уже в подчелюстной области. По опыту хирургов, это достаточно серьезная локализация, во время операции мы отошли от сосудов сонной артерии и убрали полностью. Удаленная опухоль по большинству признаков доброкачественная. Благоприятный прогноз после вмешательства.

Азат Сулейманов, завотделением челюстно-лицевой хирургии ГКБ №21.

Для своевременного выявления опухоли всем необходимо регулярно проходить профилактические медицинские осмотры, диспансеризацию и не заниматься самолечением, поскольку любая доброкачественная опухоль имеет тенденцию на перерождение в злокачественную.

Фото: министерство здравоохарнения РБ. 

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