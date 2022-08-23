Хирурги Уфе удалили у пациентки опухоль в виде гантели

Хирурги уфимской больницы №21 провели сложную операцию. Врачи удалили у пожилой пациентки опухоль в виде гантели.
Женщина пришла к медикам с жалобами на затруднения при принятии пищи. Оказалось, четыре года назад у пациентки образовалась опухоль. Новообразование размером 8 на 3,5 см имело вид гантели.
Для своевременного выявления опухоли всем необходимо регулярно проходить профилактические медицинские осмотры, диспансеризацию и не заниматься самолечением, поскольку любая доброкачественная опухоль имеет тенденцию на перерождение в злокачественную.
Фото: министерство здравоохарнения РБ.