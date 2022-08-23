Житель Башкирии стал виновником смертельной аварии в Волгоградской области

На 468 км автодороги Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» столкнулись автомобили «Санг Йонг», «Лада Ларгус» и автобус. В аварии погибли 42-летняя и 64-летняя пассажирки «Лады». Экстренная госпитализация потребовалась 20-летней девушке, двум трёхлетним девочкам, 9-летнему мальчику, а также водителю «Санг Йонг».

По предварительной информации, 34-летний уроженец Башкирии на «Санг Йонг» двигался со стороны Саратова в сторону Волгограда. На трассе он не выдержал безопасный боковой интервал и допустил столкновение со встречным автобусом. Машина вылетела на встречную полосу, где столкнулась с «Ладой Ларгус».