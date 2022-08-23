В Уфе наградили медиков, работавших в ДНР и ЛНР

В Уфе наградили 31 врача-добровольца, вернувшихся из Донецкой и Луганской народных республик. Специалисты из Башкортостана помогли тысячам пациентов Донбасса, среди которых были дети.

Врачи разных профилей находятся в ЛДНР с мая этого года, в братских республиках побывало около 100 работников здравоохранения из Башкирии. Награждение состоялось в региональном исполкоме партии «Единая Россия»

Действительно важная миссия. Сказать слова благодарности и уважения, почтить их своим вниманием. Сегодня были вручены республиканские награды, сказаны слова уважения и почета.

По словам руководителя администрации Главы Башкортостана, некоторых из 100 человек, кто уже побывал в Донбассе, представят к федеральным наградам. У каждого из врачей своя история, Заведующая гастроэнтерологическим отделением 21-й больницы Ильмира Кагарманова с самого начала специальной военной операции хотела помочь братской республике, а когда поступило предложение, долго не думая, согласилась на командировку на Донбасс.