В Уфе наградили медиков, работавших в ДНР и ЛНР

В Уфе наградили 31 врача-добровольца, вернувшихся из Донецкой и Луганской народных республик. Специалисты из Башкортостана помогли тысячам пациентов Донбасса, среди которых были дети.

Врачи разных профилей находятся в ЛДНР с мая этого года, в братских республиках побывало около 100 работников здравоохранения из Башкирии. Награждение состоялось в региональном исполкоме партии «Единая Россия»

Действительно важная миссия. Сказать слова благодарности и уважения, почтить их своим вниманием. Сегодня были вручены республиканские награды, сказаны слова уважения и почета.

Максим Забелин, руководитель администрации Главы Республики Башкортостан

По словам руководителя администрации Главы Башкортостана, некоторых из 100 человек, кто уже побывал в Донбассе, представят к федеральным наградам. У каждого из врачей своя история, Заведующая гастроэнтерологическим отделением 21-й больницы Ильмира Кагарманова с самого начала специальной военной операции хотела помочь братской республике, а когда поступило предложение, долго не думая, согласилась на командировку на Донбасс.

Удивительно, что вдруг поступило предложение от врачей Донбасса. За 15 минут приняла решение. Оказывала помощь населению города Красный Луч.

Ильмира Кагарманова, заведующая гастроэнтерологическим отделением больницы №21 г. Уфы
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