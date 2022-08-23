Боец из Башкирии стал победителем Всероссийской Спартакиады сильнейших

Валерий Петрович мне перед выходом все рассказал, как нужно. В первом периоде я вообще не должен был останавливаться. Во втором периоде минуту нужно было мне перетерпеть. Я балл еще заработал, все шло по плану. Как мы хотели, так и получилось.

Саид-Хусейн Бакаев, победитель Спартакиады сильнейших - 2022 по греко-римской борьбе