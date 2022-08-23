Боец из Башкирии стал победителем Всероссийской Спартакиады сильнейших

Борец из Белорецка Саид-Хусейн Бакаев стал победителем Спартакиады сильнейших спортсменов. Он выиграл золотую медаль в весовой категории до 63 килограммов. В решающей встрече соперником башкирского борца стал спортсмен из Мордовии Жамболат Локьяев.
Ранее они никогда не встречались на соревнованиях и на тренировках. В первом периоде Бакаев сумел вырваться вперед и повёл в счёте – 5:0. И дальше Саид-Хусейн довел встречу до победы – 7:2.
Напомним, в этом сезоне борец из Башкортостана перешел во взрослую категорию, ранее атлет выступал по юниорам.