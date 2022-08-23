Санавиация в Башкирии помогла сделать экстренную операцию в Татышлинском районе

Накануне, 22 августа, в Татышлинскую центральную районную больницу доставили 36-летнего мужчину. Пациент находился в крайне тяжёлом состоянии. У мужчины диагностировали перелом лобно-теменной кости с переходом на основание черепа, а также субдуральное кровоизлияние левой теменно-височной области.
На помощь к врачам районо больницы оперативно прибыли уфимские нейрохирурги. Благодаря санитарной авиации, в течение часа на вертолете в райбольницу доставили нейрохирурга РКБ им. Куватова Сергея Сахарова. Вместе с главврачом ЦРБ они провели костно-пластическую трепанацию черепа и удалили субдуральную гематому, объемом более 40 мл. Операция длилась более 5 часов, татышлинские медики продолжают бороться за жизнь пациента.