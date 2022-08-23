Санавиация в Башкирии помогла сделать экстренную операцию в Татышлинском районе

На помощь к врачам районо больницы оперативно прибыли уфимские нейрохирурги. Благодаря санитарной авиации, в течение часа на вертолете в райбольницу доставили нейрохирурга РКБ им. Куватова Сергея Сахарова. Вместе с главврачом ЦРБ они провели костно-пластическую трепанацию черепа и удалили субдуральную гематому, объемом более 40 мл. Операция длилась более 5 часов, татышлинские медики продолжают бороться за жизнь пациента.