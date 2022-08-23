В Башкирии огнём охватило поезд

Как сообщает МЧС региона, сообщение о возгорании поступило сегодня, 23 августа, в 15:53. На станции «Косяковка» на третьем пути (маневровый) произошло возгорание состава. На место происшествия прибыли экстренные службы. Пожар удалось локализовать в 16:21, а полностью ликвидировать в 16:30.