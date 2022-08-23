В Башкирии аграрии бьют рекорды по заготовке товарной пшеницы

Чишминские аграрии бьют рекорды. Они заготавливают 60 центнеров товарной пшеницы с гектара – это вдвое больше среднего показателя урожайности в республике. Довольны фермеры и качеством зерна, однако есть проблемы с его хранением.

Почти как рука об руку техника собирает с поля горчицу. Культура способна очистить поле от сорняков, а также считается высокомаржинальной. Однако упор в чишминском хозяйстве делают на товарную пшеницу. Сельхозпредприятие бьёт рекорды по сравнению с общими показателями по республике. В Башкортостане хлеборобы собирают в среднем 30 центнеров с гектара. Здесь – в два раза больше.

Урожай везут на местный элеватор. Места не хватает. В этом году построили амбары, на очереди ещё. Часть зерна вынуждены хранить в Кармаскалинском районе и в городе Туймазы. В разных помещениях урожай располагают в зависимости от класса.

Проверку качества проводят в лаборатории. Один из пунктов исследования – выявление повреждений. У каждой культуры – свои вредители. Анализ проводится в несколько этапов. Культуры проверяют на всхожесть, влажность, чистоту, заражённость болезнями.