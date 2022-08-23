Три представителя БашГУ стали обладателями стипендий Президента России

Три представителя Башкирского государственного университета стали обладателями стипендий Президента России. Один из них, аспирант химического факультета Артур Псянчин, помогает крупным республиканским предприятиям повысить качество продукции, а на полученный грант ведет исследования, которые позволят улучшить экологию.

Больше маневров для творчества и меньше исключений из правил. К органической химии Артур Псянчин ещё с детства относится как к искусству. Сейчас он создает полимерные композиционные материалы, которые отличаются прочностью при эксплуатации в любых условиях. Услугами 26-летнего учёного уже пользуются октябрьский завод пластмассовых изделий «Альтернатива» и нефтекамский «Автопласт». Аспирант работает и над тем, чтобы сократить количество пластикового мусора, который разлагается веками.

Сам я работаю по тематике переработка вторичного сырья, пластика, а также создание полимерных композитов на их основе. Я, по сути, занимаюсь переработкой мусора, то есть улучшением экологической ситуации в стране и в мире. Артур Псянчин, аспирант химического факультета БашГУ

БашГУ поддерживает своих учёных и аспирантов, в какой бы области они ни работали. При этом университет преображается, меняется и его основной принцип работы. Упор здесь делают на связку «образование – наука – бизнес». В стенах вуза рождаются новые идеи и воплощаются в жизнь благодаря грантам. И, казалось бы, даже книжная лингвистика уже давно ушла в цифру.

В частности, очень сильно у нас развивается цифровая гуманитаристика, цифровая лингвистика. Мы создаем интересные онлайн-продукты и ресурсы. Это социально значимые проекты. Они регулярно поддерживаются грантами на разных уровнях, региональными и федеральными. Рената Лукманова, доцент кафедры современного русского языкознания БашГУ

Каждый студент уже с первого курса становится объектом внимания руководства вуза в хорошем смысле слова. Региональный центр содействия трудоустройству выпускников выстраивает карьерную траекторию, так что после получения диплома специалисты не остаются безработными.

Опыт показывает, что после окончания вуза больше 80% выпускников трудоустраиваются буквально в первые несколько месяцев. И из них больше 70% остаются работать в Республике Башкортостан. Азат Галимханов, проректор БашГУ

На укрепление материально-технической базы университета в ближайшие годы будет выделен грант в размере 2,5 миллиардов рублей. А это ещё больше лабораторий, современного оборудования. С каждым годом всё больше стобалльников по ЕГЭ выбирают БашГУ местом получения высшего образования.