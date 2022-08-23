Новички и задачи на чемпионат: «Салават Юлаев» провел пресс-конференцию

«Салават Юлаев» определится с задачей на чемпионат примерно в середине регулярки. Такое заявление сделал на пресс-конференции в Уфе гендиректор хоккейного клуба. Ринат Баширов и главный тренер команды Виктор Козлов пообщались с журналистами. Вопросы поднимали разные: почему не подписали Жафярова, почему упустили Найта и Буше и почему Грант оказался в СКА? Откровения с хоккейной пресс-конференции – в нашем кратком обзоре.

Иногда к этому сабантую присоединяются журналисты. Генеральный директор «Салавата Юлаева» обладает чувством юмора. А без этого пришлось бы совсем несладко в современных реалиях. Долгие годы «Салават» оставался командой одного звена – легионеров. Коллектив пришлось собирать по новой. Поэтому традиционных громких заявлений о Кубке Гагарина над головой никто не услышал.

На сегодня получилось подписать одного из самых талантливых игроков своего возраста Александра Хмелевского. Он присоединился к команде из легионеров позже всех. Чуть раньше прилетели Джош Хо-Сэнг и Райан Мерфи. Но, оказывается, в составе «Салавата» желали видеть Дамира Жафярова, неплохо бы облачить в бело-зеленую форму Корбана Найта, а в довесок с ним и Буше – такие уж условия у игроков. И переезд защитника Алекса Гранта в северную столицу, а не башкирскую – досадное упущение клуба, уверены болельщики и некоторые представители СМИ. Разумеется, всплыл и Александр Радулов, которого всенепременно стоило вернуть под своды «Уфа-Арены».

О финансовых возможностях клуба открыто никто не говорит, а строить серьезные догадки журналисты не станут. Работаем с тем, кто есть. А в состав под руководство главного тренера Виктора Козлова вернулся вратарь Андрей Кареев. Станислав Бочаров перешел в «Салават» из «Автомобилиста». По обмену пришел белорусский хоккеист Иван Дроздов. Еще один новичок – Евгений Тимкин, двукратный обладатель Кубка Гагарина. И наши воспитанники – Данил Алалыкин, Данил Башкиров, Алексей Пустозоеров, Шакир Мухамадуллин. Не списывают со счетов и Родиона Амирова. Главная задача – раскрыть потенциал каждого.