В Уфе Гострудинспекция завершила расследование гибели работника железнодорожной станции

Гострудинспекция завершила расследование несчастного случая, который произошел 14 июля на железнодорожной станции в Черниковке. Тогда погиб 58-летний составитель поездов.

Мужчина формировал составы из вагонов для их дальнейшей подачи на пути. В какой-то момент машинист поезда сдал назад вагонов, не убедившись, что путь свободен.