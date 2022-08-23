В Уфе Гострудинспекция завершила расследование гибели работника железнодорожной станции

Гострудинспекция завершила расследование несчастного случая, который произошел 14 июля на железнодорожной станции в Черниковке. Тогда погиб 58-летний составитель поездов.
Мужчина формировал составы из вагонов для их дальнейшей подачи на пути. В какой-то момент машинист поезда сдал назад вагонов, не убедившись, что путь свободен.
Мужчину госпитализировали с ампутацией правого плеча и переломами. В больнице пострадавшего прооперировали, однако мужчина скончался. Гострудинспекция пришла к выводу, что причиной несчастного случая стали несогласованные действия маневровой бригады и недостатки в руководстве этой работой. В настоящее время материалы дела направлены в прокуратуру.