В Башкирии мужчина угнал грузовую машину, чтобы купить сигареты, но попал в ДТП

Подозреваемый пояснил, что он работает сварщиком и накануне происшествия остался ночевать на территории предприятия в строительной будке. Около 4 часов утра он обнаружил, что у него закончились сигареты, поэтому решил на рабочем МАЗе доехать до магазина. Ключи от машины находились в кабине, поэтому ничего не препятствовало осуществлению его намерения. На обратном пути водитель при подъеме в гору не справился с управлением грузовика и допустил съезд задним ходом с последующим опрокидыванием его в реку. После произошедшего мужчина скрылся с места ДТП.

пресс-служба МВД по РБ