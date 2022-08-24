В Башкирии мужчина угнал грузовую машину, чтобы купить сигареты, но попал в ДТП
В Белорецке мужчина угнал грузовую машину, чтобы купить сигареты, однако совершил на ней ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РБ.
В дежурную часть белорецкой полиции поступило сообщение о том, что на улице Кирова перевернулся автокран. Грузовой автомобиль МАЗ был обнаружен опрокинутым в реку Мата. Водителя рядом не было. Экспертами-криминалистами в кабине были найдены и изъяты следы пальцев рук. Разбираясь в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия, полицейские выяснили, что кран принадлежит местной рекламно-производственной компании. Директор организации написал заявление об угоне транспортного средства.
пресс-служба МВД по РБ
В скором времени сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний сотрудник компании. Его доставили в отделение полиции в состоянии алкогольного опьянения.
Подозреваемый пояснил, что он работает сварщиком и накануне происшествия остался ночевать на территории предприятия в строительной будке. Около 4 часов утра он обнаружил, что у него закончились сигареты, поэтому решил на рабочем МАЗе доехать до магазина. Ключи от машины находились в кабине, поэтому ничего не препятствовало осуществлению его намерения. На обратном пути водитель при подъеме в гору не справился с управлением грузовика и допустил съезд задним ходом с последующим опрокидыванием его в реку. После произошедшего мужчина скрылся с места ДТП.
пресс-служба МВД по РБ
На ранее судимого подозреваемого завели уголовное дело. Его задержали.