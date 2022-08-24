В Республиканском онкодиспансере начали разводить химиопрепараты централизованно

Сегодня химиопрепараты для всех отделений, использующих их для лечения пациентов, разводят в одном месте. Медицинская информационная система делает расчет, исходя из суммарной потребности, после чего данные поступают в отделение разведения, где в стерильных условиях готовятся формы для инъекций. Затем каждое отделение забирает приготовленные препараты. В конце дня составляется акт и фотоотчет об использованных флаконах.