Двое жителей Уфы выращивали марихуану в арендованном гараже

«Сейчас возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 228.1, ч. 1 ст. 231 УК РФ за покушение на сбыт наркотического средства марихуаны группой лиц и незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства в крупном размере. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступной деятельности», – сообщили в пресс-службе УФСБ по РБ.