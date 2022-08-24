Двое жителей Уфы выращивали марихуану в арендованном гараже

В Уфе задержали двух гроверов. Мужчины выращивали марихуану. Они арендовали гараж в микрорайоне Затон и установили там необходимое оборудование для культивирования конопли.
Сотрудники ФСБ изъяли у злоумышленников более 1 килограмма каннабиса и более 100 кустов растения. В отношении уфимцев возбуждено уголовное дело.
«Сейчас возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 228.1, ч. 1 ст. 231 УК РФ за покушение на сбыт наркотического средства марихуаны группой лиц и незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства в крупном размере. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступной деятельности», – сообщили в пресс-службе УФСБ по РБ.