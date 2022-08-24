В Башкирии девочка получила серьёзные ожоги в бане

Как сообщает ИА «Башинформ», вечером 23 августа подросток решила растопить баню. Она закинула в печку дрова и воспользовалась газовым баллончиком, который прикручивается к горелке. Скорее всего, девочка не до конца закрутила баллон, он начал пропускать газ, который скопился в печке и вспыхнул.