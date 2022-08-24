В Башкирии девочка получила серьёзные ожоги в бане

В Кугарчинском районе произошёл несчастный случай. В бане от ожогов пострадала 16-летняя девочка.

Фото №1 - В Башкирии девочка получила серьёзные ожоги в бане

Как сообщает ИА «Башинформ», вечером 23 августа подросток решила растопить баню. Она закинула в печку дрова и воспользовалась газовым баллончиком, который прикручивается к горелке. Скорее всего, девочка не до конца закрутила баллон, он начал пропускать газ, который скопился в печке и вспыхнул.

Девочка получила ожоги I и II степени и была госпитализирована. По предварительным данным, пострадавшая получила 60% ожогов тела. Сейчас она находится в реанимации – её состояние оценивается как тяжёлое.

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