В Башкирии девочка получила серьёзные ожоги в бане

В Кугарчинском районе произошёл несчастный случай. В бане от ожогов пострадала 16-летняя девочка.
Как сообщает ИА «Башинформ», вечером 23 августа подросток решила растопить баню. Она закинула в печку дрова и воспользовалась газовым баллончиком, который прикручивается к горелке. Скорее всего, девочка не до конца закрутила баллон, он начал пропускать газ, который скопился в печке и вспыхнул.
Девочка получила ожоги I и II степени и была госпитализирована. По предварительным данным, пострадавшая получила 60% ожогов тела. Сейчас она находится в реанимации – её состояние оценивается как тяжёлое.