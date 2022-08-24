Стали известны подробности нападения на врача-педиатра в Башкирии

Нападение на врача. В Стерлитамаке мужчина ударил педиатра, которая шла на вызов к ребенку. В результате медик получила телесные повреждения.
25-летняя педиатр просит не показывать ее лица и не называть имени. Девушка опасается преследования со стороны напавшего на нее мужчины или его родственников. Но и спускать на тормозах эту историю не может. Под удар могут попасть и другие врачи. Накануне она получила вызов на дом к больному ребенку. Но уже возле подъезда медицинская помощь понадобилась самому доктору.
Девушка переехала в Стерлитамак после получения диплома, к работе приступила всего два месяца назад и уже заслужила репутацию профессионального и ответственного специалиста. После происшествия на место немедленно выехал главный врач детской городской больницы. Честь и достоинство своего сотрудника он намерен отстаивать до конца.
В результате удара по голове педиатр получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, поцарапала руку, пытаясь устоять на ногах, оперившись о кирпичную стену дома. Всё произошло у подъезда. Нам удалось узнать номер квартиры нападавшего, но общаться с нами он не захотел.
Пострадавшего педиатра тем временем продолжают наблюдать ее коллеги-врачи. Сама девушка не только хочет скорее выйти на работу, но и начала получать второе высшее образование – в БГМУ.
В отличие от нападавшего, который впоследствии отказался от своих слов и говорит что не бил девушку, а лишь накричал на нее, врач-педиатр оказалась более храброй. Несмотря на происшествие, от своего призвания отказываться она не собирается.