Стали известны подробности нападения на врача-педиатра в Башкирии

Нападение на врача. В Стерлитамаке мужчина ударил педиатра, которая шла на вызов к ребенку. В результате медик получила телесные повреждения.

25-летняя педиатр просит не показывать ее лица и не называть имени. Девушка опасается преследования со стороны напавшего на нее мужчины или его родственников. Но и спускать на тормозах эту историю не может. Под удар могут попасть и другие врачи. Накануне она получила вызов на дом к больному ребенку. Но уже возле подъезда медицинская помощь понадобилась самому доктору.

Мужчина подошел сзади и без слов ударил по лицу. Я не успела осознать, что произошло. Я начала кричать, говорить, что врач-педиатр. Пострадавшая

Полицейским гражданин пояснил, что принял врача за расклейщика объявлений и просто ее обругал. Диана Нагимова, сотрудник пресс-службы МВД по Республике Башкортостан

Девушка переехала в Стерлитамак после получения диплома, к работе приступила всего два месяца назад и уже заслужила репутацию профессионального и ответственного специалиста. После происшествия на место немедленно выехал главный врач детской городской больницы. Честь и достоинство своего сотрудника он намерен отстаивать до конца.

Этот инцидент, который произошел, поверг нас в шок. Давно не было таких моментов. Считаем, что честь и достоинство медицинского работника должна быть сохранена. Мы будем стоять до конца. Борис Шарипов, главный врач детской больницы г. Стерлитамака

В результате удара по голове педиатр получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, поцарапала руку, пытаясь устоять на ногах, оперившись о кирпичную стену дома. Всё произошло у подъезда. Нам удалось узнать номер квартиры нападавшего, но общаться с нами он не захотел.

Пострадавшего педиатра тем временем продолжают наблюдать ее коллеги-врачи. Сама девушка не только хочет скорее выйти на работу, но и начала получать второе высшее образование – в БГМУ.

Мне профессия очень нравится. В дальнейшем я будут работать с детьми. Пострадавшая