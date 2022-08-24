В Уфе два брата, которые до смерти забили знакомого, предстали перед судом

В Уфе перед судом предстали два брата 24 и 32 лет. Мужчин обвинили в жестоком убийстве. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Башкирии.

В октябре 2020 года два брата пришли в гости к своей знакомой, которая выпивала с другом. Между гостями и мужчиной вспыхнул конфликт. Братья в течение двух дней избивали оппонента руками, ногами, черенком от лопаты и табуретом. После они закрыли пострадавшего в погребе дома. На следующее утро братья обнаружили, что мужчина скончался. Они поспешили скрыться.

Подозреваемых в убийстве удалось задержать через 10 дней после случившегося – их сняли с рейса поезда, который следовал в Новосибирск.

Свою вину мужчины признали лишь частично. Суд приговорил их к 18 годам и 18 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.