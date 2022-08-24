В России коронавирус выявили у 40 тысяч человек за сутки

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в России.

За последние сутки коронавирус выявили у 40 231 человек (19 221 602), выздоровели – 32 876 (18 370 612), скончались – 72 (383 758). Госпитализация потребовалась 3872 зараженным.

В Башкирии за сутки диагноз коронавирус поставили 265 заболевшим (296 050), выздоровели – 192 (288 620). Смертей за сутки от коронавируса не выявлено, за всё время пандемии скончались – 5784. Госпитализировали 40 заболевших.