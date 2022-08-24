Молодежный состав «Уфы» потерпел первое поражение в чемпионате Башкирии

Герои игры в Туймазах как будто участник не республиканского чемпионата, авторами голов стали самые результативные футболисты чемпионата: Пачо – у «Спартака», у «Зенита» – Бенифант. На их фоне экзотично, как ни странно, смотрится Иван Шалонников. Учалинский «Горняк» не смог ни разу отличиться на своем поле в игре с уфимцами. О первой победе нефтекамцев в сезоне мы уже сказали, «Девон» на семь забитых мячей ответил лишь однажды. «Стерлитамак» обыграл молодежку «Уфы», а в поединке двух коллективов из Жуково основной состав обыграл дублеров.