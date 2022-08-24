В Уфе прошел учебный семинар по каратэ

Семинар провел обладатель десятого дана, сенсей из Азербайджана Аяз Ибишов. В столице республики он оказался впервые и тут же поделился знаниями с представителями Башкортостана. С какими трудностями столкнулись слушатели мастер-класса и что нового они узнали на занятии?

Традиционное приветствие на японском – благодарность залу в котором находятся. Друг другу и сенсею.

Язык спорта универсален и не требует перевода. И совсем неважно, что Аяз Ибишов почти не говорит на русском. Слушатели учебно-тренировочного семинара отвечают ему действиями на татами.

Аяз Ибишов – специалист из Азербайджана, обладатель 10 дана традиционного каратэ-до. Наставник приехал в Уфу впервые поделиться опытом развития этого вида спорта, в том числе благодаря подобным мастер-классам.

На практический семинар к иностранному специалисты приехали спортсмены, тренеры и ветераны каратэ со всей республики. Возможностью узнать новое воспользовалась и уфимка Сабина Каримова. На следующей неделе она представит Башкортостан на всероссийских соревнованиях в Екатеринбурге.

И сразу первые ошибки. На практике повторить за действиями сенсея оказывается непросто. С большинством упражнений каратисты республики столкнулись впервые. От того даже у опытных спортсменов не сразу все получается.