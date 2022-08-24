В Башкирии пенсионер зарезал жену и сыновей-инвалидов

Накануне, 23 августа, в Салавате произошло жестокое убийство. По предварительной информации, 61-летний мужчина зарезал жену и сыновей-инвалидов.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, в злополучный вечер в семье вспыхнула ссора. Мужчина потребовал у сыновей-близнецов выпивку, чтобы опохмелиться. Он получил отказ и сильно разозлился. Один из братьев позвонил в полицию, чем ещё больше разозлил отца.

Мужчина схватил нож, зашёл в комнату братьев и ударил их ножом в область шеи. На крики и шум прибежала 64-летняя супруга, которую мужчина тоже несколько раз ударил ножом.

Братья скончались сразу на месте убийства, а женщина – в больнице. Известно, что парни имели инвалидность I и II групп. Мужчина свою вину признал. Расследование произошедшего продолжается.