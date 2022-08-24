Александр Григорьев: «У спортсменов и тренеров практически не бывает выходных»

Одним из амбассадоров строительства Центра спортивной борьбы в Башкортостане стал Александр Григорьев. Директор республиканской спортшколы может по праву гордиться несколькими поколениями воспитанников. Его ученики добились успехов не только на ковре, но и в жизни. Как воспитывать чемпионов?
В спортзале Александр Григорьев даже в свой день рождения. Для директора республиканской школы спортивной борьбы главная награда – успехи его учеников. Среди воспитанников Александра Николаевича более десяти мастеров спорта, а число кандидатов достигает около 40 человек.
Григорьев начинал работать тренером больше 40 лет назад. Сейчас многие его воспитанники уже стали дедушками. Но для него они до сих пор остаются «мальчишками». Сам Александр Николаевич с годами не поменялся, и в обычной жизни он человек простой и приветливый. Несмотря на то, что в его послужном списке солидное количество наград. В 2010 году он получил звание «Отличник образования Республики Башкортостан», спустя пять лет был награжден Почетной грамотой Главы, а в 2020-м – Орденом Дружбы народов. Одна из самых ярких деталей биографии Александра Григорьева – он первый тренер Главы республики Радия Хабирова.
Александра Григорьева часто можно застать за домашними делами. Например, на грядках в огороде. Теплое время года он предпочитает проводить за городом. В хозяйстве помогает младшей сын Коля.
Александр Григорьев старается в равной степени уделять внимание и домашним заботам, и любимой работе, хорошо понимая, что он опора как для своей семьи, так и для многочисленных воспитанников башкирской борьбы, которые еще не раз порадуют его победами.