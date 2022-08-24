Александр Григорьев: «У спортсменов и тренеров практически не бывает выходных»

Одним из амбассадоров строительства Центра спортивной борьбы в Башкортостане стал Александр Григорьев. Директор республиканской спортшколы может по праву гордиться несколькими поколениями воспитанников. Его ученики добились успехов не только на ковре, но и в жизни. Как воспитывать чемпионов?

В спортзале Александр Григорьев даже в свой день рождения. Для директора республиканской школы спортивной борьбы главная награда – успехи его учеников. Среди воспитанников Александра Николаевича более десяти мастеров спорта, а число кандидатов достигает около 40 человек.

У спортсменов и тренеров практически не бывает выходных и отпусков. Всё равно все в работе. Самое главное – внимание. А подарок уже то, что я в коллективе, что борцы рядом, друзья. Они все из борцовского братства. Александр Григорьев, директор спортивной школы олимпийского резерва по спортивной борьбе Республики Башкортостан

Григорьев начинал работать тренером больше 40 лет назад. Сейчас многие его воспитанники уже стали дедушками. Но для него они до сих пор остаются «мальчишками». Сам Александр Николаевич с годами не поменялся, и в обычной жизни он человек простой и приветливый. Несмотря на то, что в его послужном списке солидное количество наград. В 2010 году он получил звание «Отличник образования Республики Башкортостан», спустя пять лет был награжден Почетной грамотой Главы, а в 2020-м – Орденом Дружбы народов. Одна из самых ярких деталей биографии Александра Григорьева – он первый тренер Главы республики Радия Хабирова.

Среди всех ребят был Радий Фаритович. Тогда и мыслей не было, что из них кто-то поднимется до таких больших людей. Александр Григорьев, директор спортивной школы олимпийского резерва по спортивной борьбе Республики Башкортостан

Александра Григорьева часто можно застать за домашними делами. Например, на грядках в огороде. Теплое время года он предпочитает проводить за городом. В хозяйстве помогает младшей сын Коля.

Коля подрос, мы с ним перекопали, а то раньше мотоплуг нанимали. Выращиваем помидоры, огурцы, перец, картошку, лук, чеснок. Александр Григорьев, директор спортивной школы олимпийского резерва по спортивной борьбе Республики Башкортостан