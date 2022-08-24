В Уфе из окна в высотном доме упала девочка

Сегодня, 24 августа, около четырёх часов дня поступило сообщение о падении ребёнка из окна. На место происшествия прибыли экстренные службы и врачи.

Инцидент произошёл в доме №20 по улице Маршала Жукова. Из окна на седьмом этаже выпала девочка 1,9 лет. Она облокотилась на москитную сетку, которая не выдержала веса малышки.

Девочка получила многочисленные травмы и была госпитализирована. По предварительной информации, в квартире она находилась под присмотром бабушки. Обстоятельства трагедии устанавливаются.