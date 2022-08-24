Правительство Российской Федерации вскоре запустит новую программу расселения аварийного жилья. Информацию подтвердил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.
Новая программа ускорит снов аварийного и ветхого жилья, а также реконструкцию домов, которые стали непригодны для жизни за последние пять лет. На эти цели предуcмотрено 22,5 млрд рублей, первыми средствa получат девять субъектoв, которые до 1 мая в полнoм объеме завершили работу по раccелению из жилого фонда.
В 2022-2023 годах в рамках новой программы в регионы будет направлено 45 млрд рублей. Эти средства уже предусмотрены в федеральном бюджете. Они позволят переселить около 50 тыс. человек с почти 1 млн кв. м.