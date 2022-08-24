Башкирия получит самую большую в России субсидию на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Сумма составит почти 170 млн рублей. Новая мера поддержки позволит ускорить переход страны на экономику замкнутого цикла. К слову, в республике уже есть лидеры по части раздельного сбора. Лучшим был признан город Октябрьский. Об этом в ходе мониторинга заявили в региональном штабе Общероссийского народного фронта. Общественники напомнили о важности сортировки ТКО и рассказали, как благодаря этому можно сэкономить на платежках.

Вход для своих и только по пропускам, или точнее – по домофонному ключу. Воспользоваться этой контейнерной площадкой могут исключительно жители окрестных домов.

Вот у каждого ключи есть. Допустим, кто-то приехал, строительный мусор он не может выкинуть. Удобная вещь. Мусавир Ибрагимов, житель г. Октябрьского

Впрочем, главное достоинство внутри. На площадке установлены контейнеры для всех основных сортируемых видов отходов: бумаги, пластика и стекла. Многие жители уже привыкли перед выбрасыванием мусор разделять.

Конкретно эту площадку в Октябрьском сделали экспериментальной. Как известно, вторсырье – это деньги. Чиновники решили подсчитать, на какую сумму ежемесячно будут собирать сортируемый мусор. Если результаты окажутся оптимистичными, то жильцам намерены снизить плату за вывоз ТКО. В перспективе такой опыт можно было бы распространить и на весь город. Благо в Октябрьском под раздельный сбор подготовлены все площадки.

В Октябрьском уже более 10 лет реализуется концепция раздельного сбора мусора, с 2012 года мы начали устанавливать на всех площадках сетки для пластиковых бутылок, В первое время новшество было не особо востребовано, но сегодня мы видим, что регулярно сетки ПЭТ наполняются, люди прониклись этой идеей. Ильнур Нафиков, заместитель главы администрации г. Октябрьского

Из контейнеров мусор поступает на сортировочный комплекс, где вторсырье распределяют по категориям. Уже отсюда его отправят на перерабатывающие заводы, где отходы получают новую жизнь. К слову, у каждого вида вторсырья свои расценки.

По ценам сейчас картон стоит около 9 рублей за килограмм, ПЭТ-бутылки – около 30 р., баночки – около 50 р. Радик Шайхлисламов директор ООО «СпецЭкоТранс»

В городе также развит сбор мусора через различные пункты приема. Например, на этот комплекс вторсырье приходит уже в чистом виде.

Все виды полиэтиленов, стекло, тряпье, макулатура всех видов, грузовые шины на утилизацию. Мы формируем транспортную партию, предварительная обработка входит, и после этого отправка на завод переработчика. Антон Вайсброд, руководитель ООО «Грин»

Не так хорошо культура раздельного сбора мусора развита в Благовещенске. В некоторых случаях люди сами используют площадки не по назначению. Впрочем, нередко в муниципалитетах отсутствуют контейнеры для вторсырья. Активисты ОНФ также выявили случаи, когда власти устанавливают емкости для опасных отходов, но вот обслуживать их некому. Важность перехода к экономике замкнутого цикла неоднократно подчеркивал президент России Владимир Путин.

Нужно, чтобы в раздельном сборе участвовали все жители республики, чтобы общество, власть и бизнес работали в одном ключе, только так мы сможем выполнить поручение президента. Он поручил, чтобы мы как можно больше извлекали и как можно меньше захоранивали и вообще ушли от захоронения. Мурад Шафиков, сопредседатель регионального штаба