Башкирия получит самую большую в России субсидию на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Сумма составит почти 170 млн рублей. Новая мера поддержки позволит ускорить переход страны на экономику замкнутого цикла. К слову, в республике уже есть лидеры по части раздельного сбора. Лучшим был признан город Октябрьский. Об этом в ходе мониторинга заявили в региональном штабе Общероссийского народного фронта. Общественники напомнили о важности сортировки ТКО и рассказали, как благодаря этому можно сэкономить на платежках.
Вход для своих и только по пропускам, или точнее – по домофонному ключу. Воспользоваться этой контейнерной площадкой могут исключительно жители окрестных домов.
Впрочем, главное достоинство внутри. На площадке установлены контейнеры для всех основных сортируемых видов отходов: бумаги, пластика и стекла. Многие жители уже привыкли перед выбрасыванием мусор разделять.
Конкретно эту площадку в Октябрьском сделали экспериментальной. Как известно, вторсырье – это деньги. Чиновники решили подсчитать, на какую сумму ежемесячно будут собирать сортируемый мусор. Если результаты окажутся оптимистичными, то жильцам намерены снизить плату за вывоз ТКО. В перспективе такой опыт можно было бы распространить и на весь город. Благо в Октябрьском под раздельный сбор подготовлены все площадки.
Из контейнеров мусор поступает на сортировочный комплекс, где вторсырье распределяют по категориям. Уже отсюда его отправят на перерабатывающие заводы, где отходы получают новую жизнь. К слову, у каждого вида вторсырья свои расценки.
В городе также развит сбор мусора через различные пункты приема. Например, на этот комплекс вторсырье приходит уже в чистом виде.
Не так хорошо культура раздельного сбора мусора развита в Благовещенске. В некоторых случаях люди сами используют площадки не по назначению. Впрочем, нередко в муниципалитетах отсутствуют контейнеры для вторсырья. Активисты ОНФ также выявили случаи, когда власти устанавливают емкости для опасных отходов, но вот обслуживать их некому. Важность перехода к экономике замкнутого цикла неоднократно подчеркивал президент России Владимир Путин.
Глава государства отмечал, что мусорная реформа – это большая работа, которая ведётся по всей стране. К 2030 году поставлена задача обеспечить стопроцентную сортировку бытовых отходов, тем самым вдвое снизить объёмы захоронения. И этот вопрос усилиями одних только властей никак не решить – важно участие каждого человека.