В Башкирии показали, где хранят рекордный урожай зерна

Больше 2 млн тонн зерна в Башкортостане собрано, где хранят богатство с полей? Как правило, везут урожай на местные элеваторы или распределяют по соседним районам в республике. В регионе хранят добытое и предпринимателями из Татарстана. Попасть на элеватор могут не все, предусмотрена строгая проверка.

Каждые 30 тонн – как правило, это один кузов – проверяют две хрупкие сотрудницы лаборатории. Правда, и осматривать всю массу не нужно. Специальный автомат берет несколько проб в разных местах. Одно из главных условий для пропуска на элеватор – отсутствие вредителей. Иначе испортить можно весь хранимый урожай.

Предпочитают хранить зерно на Буздякском элеваторе и хозяйства соседних регионов. Один из большегрузов приехал забирать урожай прошлого года. В ноябре представители предприятия Татарстана купили в Башкортостане 3 тысячи тонн семян подсолнечника. Сорт используется, как правило, для изготовления масла.

В этом году привозимые культуры подготавливают к хранению быстрее. На территории установили новый зерносушильный комплекс. Скорость работы – до 85 тонн в час.

Очищенное и высушенное зерно складывают в силосы. Год урожайный, и это увеличивает работу не только на полях, но и в хранилищах. Общая мощность хранилища – около 70 тысяч тонн. Заполнена уже одна треть.