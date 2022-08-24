В Уфе хирурги провели сложнейшую операцию по удалению подчелюстной кисты

Хирурги 21-й больницы провели сложнейшую операцию по удалению подчелюстной кисты. Перед тем, как попасть в руки к профессионалам, женщина уже не могла глотать пищу. Опухоль практически перекрывала пациентке горло.

Для возрастной пациентки все прошло по лучшему сценарию, послезавтра она уже будет дома. Неделю назад Татьяне Михайловне из Белебея провели сложнейшую операцию, у нее в горле обнаружилась опухоль в виде гантели. О ней Татьяна Михайловна узнала случайно, еще 4 года назад. Женщина прошла МРТ, думая, что боли в шее связанны с остеохондрозом. Но даже при обнаружившейся подчелюстной кисте пациентка бездействовала, ведь новообразование не беспокоило. Тревогу Татьяна Михайловна забила, когда уже возникли затруднения при приеме пищи.

Одна половина опухоли находилась в горле справа, а другая – уже в подчелюстной области. Для хирургов эта локация труднодоступная. За дело взялась операционная бригада отделения челюстно-лицевой хирургии 21-й больницы. Операция прошла успешно.

Это заболевание вначале его появления можно не заметить, говорят врачи. Но сама болезнь потихоньку начинает развиваться. Воспалившаяся, подчелюстная киста, как правило, вызывает общее недомогание, головную боль, поднимается температура, а также увеличиваются лимфатические узлы.