Тренер по греко-римской борьбе из Ишимбая получил сертификат на 600 тысяч рублей

Загир Гарипов стал участником программы «Сельский тренер», благодаря которой специалисты из городов или районов республики могут рассчитывать на выплату с перспективой дальнейшей работы не менее пяти лет.

Более 30 лет Загир Гарипов учит побеждать и готовит своих воспитанников к соревнованиям самого разного уровня. Тренер по греко-римской борьбе переехал в Ишимбай 4 года назад и сразу приступил к работе в спортшколе. В этом году принял участие в программе «Сельский тренер» и получил сертификат на 600 тысяч рублей

Здорово, очень приятно. 2 июня на открытии Спартакиады был вручен сертификат главой республики Радием Фаритовичем. Загир Гарипов, тренер по греко-римской борьбе спортшколы №2 г. Ишимбай

Программа «Сельский тренер» стартовала в республике в 2020-м. На единовременную выплату могут рассчитывать тренеры из городов и районов с численностью до 100 тысяч человек. Сумма выдается сертификатом, который можно направить на приобретение жилья, покупку автомобиля либо на обучение. В этом году из Ишимбая в программе участвовали 6 тренеров, и все они получили сертификаты. Но не это должно стать основной целью, считает Загир Гарипов. Самая важное – привить юным борцам любовь к спорту и здоровому образу жизни.

Сейчас надо здесь трудиться и воспитывать новых мальчишек. Загир Гарипов, тренер по греко-римской борьбе спортшколы №2 г. Ишимбай

Я выступал на разных соревнованиях, российских и муниципальных. И занял второе место. Это и моя заслуга, и заслуга тренера. Илья Кувайцев, воспитанник спортшколы по греко-римской борьбе