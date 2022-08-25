В Башкирии женщина ударила мужа в живот ножом: мужчина скончался

В Учалинском районе перед судом предстала 55-летняя женщина, которую обвинили в убийстве супруга. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В марте 2022 года в селе Миндяк супружеская пара проводила вечер за распитием спиртных напитков. Между ними вспыхнула ссора. Во время конфликта женщина схватила нож и ударила им мужа в живот. Она сразу осознала, что натворила, и вызвала скорую помощь.