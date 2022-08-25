Житель Башкирии сломал руку сожительнице кочергой

В Учалинском районе рассмотрели очередной случай домашнего насилия. Перед судом предстал 60-летний житель села Кирябинское, которого обвинили в угрозе убийством и причинении вреда здоровью.
В апреле 2022 года мужчина поругался с сожительницей. Во время спора он схватил кочергу и ударил женщину по левой руке, которой несчастная прикрывала свою голову. При этом сельчанин выкрикивал угрозы убийством. Врачи диагностировали у пострадавшей закрытый перелом лучевой кости слева.
Свою вину мужчина полностью признал. Его признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы на 2 года и 6 месяцев в колонии строгого режима.