Житель Башкирии сломал руку сожительнице кочергой

В Учалинском районе рассмотрели очередной случай домашнего насилия. Перед судом предстал 60-летний житель села Кирябинское, которого обвинили в угрозе убийством и причинении вреда здоровью.

В апреле 2022 года мужчина поругался с сожительницей. Во время спора он схватил кочергу и ударил женщину по левой руке, которой несчастная прикрывала свою голову. При этом сельчанин выкрикивал угрозы убийством. Врачи диагностировали у пострадавшей закрытый перелом лучевой кости слева.