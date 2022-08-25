Врачи Башкирии оказали помощь 7-летнему ребёнку после ДТП

23 августа в Иглинском районе произошла авария с участием маленького ребёнка. На улице Молодёжной в селе Кальтовка водитель на «Ниве» наехал на 7-летнего велосипедиста.

Мальчик был экстренно госпитализирован. Как сообщает ИА «Башинформ», ребёнка доставили в больницу №17. Ему диагностировали черепно-мозговую травму, возможный ушиб головного мозга, рваную рану на голове и закрытую травму груди.